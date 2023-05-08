В этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивые зразы или картофельный рулет с сюрпризом.
"Посвящается всем, кто любит, но трудно справляется с этой задачей. Они то разлезаются, то не слепляются, то не переворачиваются… это блюдо для вас! Еще огромным преимуществом является то, что мы ничего не жарим. Закручиваем в рулет и запекаем! Еще здесь всего 1 столовая ложка муки и это делает это блюдо чрезвычайно нежным!", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель – 700 г
- мясо - 500 г (Литвинова взяла свинину + куриные окорочка)
- лавровый лист – 1 шт.
- 1 луковица репчатая для теста + 1 луковица для фарша
- мука 1-2 ст.л.
- молоко – 3 ст.л.
- 2 яйца
- немного растительного масла
- сулугуни – 150-200 г
- укроп, петрушка – 50 г
- соль, перец – 1/2 ч.л.
- кунжут - щепотка
Картошку варим или запекаем в мундире. Мясо тоже отвариваем. Лук готовим на сковороде под крышкой с 2 ст.л. растительного масла и воды.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
"Не вышло со светом, теперь будут уничтожать еду": жуткий пожар вспыхнул после новой ракетной атаки
Одним ударом обнулили, все что строил путин: что стоит за планом Польши топить корабли, угрожающие газопроводу
Новая масштабная трагедия потрясла Украину, много жертв: подробности и фото погибших героев
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
Картошку пропускаем через мясорубку. Добавляем измельченную зелень укропа, муку, выбиваем яйцо, солим, перчим и замешиваем картофельное тесто.
Отварное мясо перекручиваем в мясорубке вместе с петрушкой и луком. Добавляем специи по вкусу.
Пергамент смазываем растительным маслом. Выкладываем на него прослойку картофеля, сверху мясо и затем по центру брусочки сулугуни. При помощи пергамента закручиваем рулет. Смазываем его сверху молоком и присыпаем кунжутом. Отправляем рулет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. И готово, можно смаковать.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.