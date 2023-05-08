В этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивые зразы или картофельный рулет с сюрпризом.

"Посвящается всем, кто любит, но трудно справляется с этой задачей. Они то разлезаются, то не слепляются, то не переворачиваются… это блюдо для вас! Еще огромным преимуществом является то, что мы ничего не жарим. Закручиваем в рулет и запекаем! Еще здесь всего 1 столовая ложка муки и это делает это блюдо чрезвычайно нежным!", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 700 г

мясо - 500 г (Литвинова взяла свинину + куриные окорочка)

лавровый лист – 1 шт.

1 луковица репчатая для теста + 1 луковица для фарша

мука 1-2 ст.л.

молоко – 3 ст.л.

2 яйца

немного растительного масла

сулугуни – 150-200 г

укроп, петрушка – 50 г

соль, перец – 1/2 ч.л.

кунжут - щепотка

Картошку варим или запекаем в мундире. Мясо тоже отвариваем. Лук готовим на сковороде под крышкой с 2 ст.л. растительного масла и воды.

Картошку пропускаем через мясорубку. Добавляем измельченную зелень укропа, муку, выбиваем яйцо, солим, перчим и замешиваем картофельное тесто.

Отварное мясо перекручиваем в мясорубке вместе с петрушкой и луком. Добавляем специи по вкусу.

Пергамент смазываем растительным маслом. Выкладываем на него прослойку картофеля, сверху мясо и затем по центру брусочки сулугуни. При помощи пергамента закручиваем рулет. Смазываем его сверху молоком и присыпаем кунжутом. Отправляем рулет в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. И готово, можно смаковать.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

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