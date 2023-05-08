Если будет активное наступление войск Украины, россияне скорее всего будут стараться сбежать как можно глубже в тыл.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью UKRLIFE.

"Все укрепления оброны россиян выполнены в дерево-землянном исполнении. Железобетонные конструкции использовались только в отдельных местах и не монолитные. Первичное укрепление обороны они успели провести - времени у них на это хватило.

Если это укрепление наполнить подготовленными войсками и напполнить складами и резервами, то для ВСУ это будет огромная проблема. Но на сегодняшний день расчет российского командования идет на то, что если будет успешное контрнаступление, то войска должны будут с одного рубежа на другой.

Здесь возникает самый главный вопрос, готовы ли российские войска откатываться с рубежа на рубеж?! Первый рубеж идет по линии фронта, а второй рубеж у них проходит на уровне Токмака ближе к Мелитополю. Уже от Мелитополя и дальше построена очаговая оборона - там нет рубежей.

Очаговая оборона опирается на какие-то районы, ключевые места на географии местности: населенные пункты, перекрестки дорог, возвышенности, холмистая местность. Но сплошной линии уже нет.

Если посмотреть на карту, то в Бердянске и Мелитополе есть оборона. Они построиили ее на дорогах, большая часть из которых даже не перекрыта. Там есть блок-посты, но для танка - это пара прицельных выстрелов и эти блоки поубивают тех, кто за ними прячется.

И до самого Азовского побережья там в плане оборонительных сооружений и насыщенности войск. Вот эти 370 тысяч в основном находятся в ближайших 30 км от линии фронта, чем дальше в глубину - тем меньше войск.

Результатом могут быть два варианта: либо они будут отступать планомерно, близкий к Херсонской операции. Либо это будет вариант Харьковской операции - может быть не с такой скоростью, но по такому принципу.

Если будет активное наступление наших войск, то выводить там танки из окопов и снимать артиллерию из позиций вряд ли кто-то будет. Все будут запрыгивать в какую-то машину, которая уже готова ехать и стараться уйти либо до следующего рубежа или как можно глубже в тыл", - говорит Олег Жданов

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Источник: UkrLife