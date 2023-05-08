Многие европейские страны помогают Украине не только гумманитаркой, но и вооружениями. При этом в последнее время западные политики начали делать публичные заявления о том, что контрнаступление ВСУ не будет удачным. Особенно поражают последние заявления одного из союзников Украины.

Политолог Николай Давыдюк в эфире "24 Канала" рассказал, о ком идет речь.

Эксперт уточнил, что странные заявления о контрнаступлении ВСУ делает в последнее время новоизбранный президент Чехии Петр Павел.

Сначала тот говорит, что наступление ВСУ вряд ли будет удачным, потом запугивает, что Запад должен быть к этому готовым, а после и вовсе сообщает, что в Украины есть лишь один шанс на наступление - другого якобы не будет и Европа этого не потянет.

"Он сейчас делает странные и неоднозначные заявления. Казалось бы бывший генерал НАТО должен был ворваться в бой, но стал разочарованием. Он сам обещал помогать Украине техникой и ремонтом вооружений. Но где все это? Чехия имела неплохие шансы на центральноевропейское лидерство, к сожалению не сложилось", - подчеркнул Николай Давыдюк.

Николай Давыдюк отметил, что президент Чехии не выполнил своих обещаний, а сконцентрировался на заявлениях, которые вызывают много вопросов. От него ожидали большего не только в Украине, но в Польше, странах Балтии и Великобритании.

"Делать наполовину пустые заявления могут даже студенты на первом курсе, для этого не нужно быть генералом НАТО и потом ставать президентом", - отметил эксперт.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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