На самом деле глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается помогать Евгению Пригожину, а только хочет его подставить.

На днях Евгений Пригожин заявил, что его боевикам не хватает техники, потому он якобы больше не будет штурмовать Бахмут. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение "Ахмат" готов отправиться в Бахмут, чтобы заменить там вагнеровцев

В эфире "24 Канала" экссотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, как председатель Чечни Рамзан Кадыров подставляет лидера ЧВК "Вагнера" ​​и так называемого "повара путина" Евгения Пригожина.

По словам Ивана Ступака, на самом деле Кадыров имеет свои планы. Он не собирается как-то помогать Пригожину. К тому же он не готов рисковать своими военными, ведь они нужны ему самому.

"Кадыров не может идти на мясные штурмы, как это делают вагнеровцы. Для него важны все его люди, потому что они поддерживают режим его правления. Он понес огромные потери на Киевщине и на Донбассе. Много его лучших людей ВСУ перемололи в первые месяцы войны. Сам же он спрятался за своим спецназом и долгое время от него не было ни одного заявления", - подчеркнул экссотрудник СБУ.

Он также объяснил замысел Кадырова. Председатель Чечни лишь хочет подставить лидера ЧВК "Вагнера". Причем делает это по-тихому.

"Сейчас у него появилась возможность снова напомнить о себе. Он пробует делать такое себе тихое рейдерство. Начал предлагать вагнеровцам и зекам вступать к нему в ряды, причем заманивает большими деньгами. Таким образом он пытается уменьшить силы Пригожина и пошатнуть его положение", - подытожил Иван Ступак.

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