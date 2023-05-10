Удары по Крымскому мосту и заход Вооруженных сил Украины в Крым – это вопрос времени и средств. Если на вооружение нашей армии поступят дальнобойные ракеты, то бить по военным базам рф временно оккупированного Крыма, как и по Керченском мосту можно будет даже с Винницкой области. Однако, есть лучший пример провала Кремля в Украине.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в ютуб-эфире "Фабрики новостей".

"Если будут дальнобойные ракеты качественные, такие как там Storm Shadow, AGM-158 или другие, они есть в довольно больших номенклатурах у наших союзников, то не сложно. Действительно, Крым превратили в огромную военную базу, железа там невероятно много, но воюет не железо, воюет человек. Если лишить их всей логистики, то есть сделать "подводным" сам мост, выбивать все понтоны, скажем, та же ракета AGM-158 имеет дальность поражения до 910 км, то где-то из зоны Винницы их можно запускать. F-16 может брать на борт две такие ракеты. Условно, 12 машин 24 залпа и там все перемалывается в металлолом.

Теперь в части сакральности. Есть лучший пример, чем Крым. С точки зрения их Конституции война уже происходит на их территории. Потому что четыре наших области они полноценно включили в свой состав, полностью. То есть, мы уже на их территории. И что? Где ядерный апокалипсис, где это, опять же повторимся, "аналоговнет", где оружие? Его нет, и не имеют больше что применить. Действительно, наше стратегическое задание мы немного тоже искривили себе в реальности, мы зацикливались на территориях. Это не совсем так. Один из авторов второго Рейха Гельмут фон Мольтке имеет очень хорошее выражение на этот случай: "Нужно разгромить армию, а территория вернется сама". И несмотря на то, что их человеческий потенциал и еще технически довольно большой, история знает случаи, когда меньшая, но очень организованная мотивированная военная сила наносила поражение значительно более многочисленным войскам", - рассказал Петр Черник.

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