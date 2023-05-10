«Евровидение-2023» стартовало, в Ливерпуле наконец-то состоялся первый полуфинал конкурса, и из 15 стран, соревновавшихся за место в финале, прошли десять.

Финал «Евровидения-2023», напомним, состоится 13 мая, и именно в этот день еврофаны увидят выступление украинской группы TVORCHI.

Тем временем украинские звезды, которые в разное время представляли Украину на «Евровидении» вспоминают, каким был их путь на конкурсе. Так, Тина Кароль впервые призналась, что на самом деле думает о своем выступлении.

Тина Кароль представляла Украину на «Евровидении» в 2006 году. С песней Show me your love Кароль на "Евровидении 2006" набрала 145 баллов и заняла седьмое место.

Как сейчас говорит Тина Кароль, этого выступления она не любит.

«Я не то чтобы не люблю это выступление, а стыжусь, потому что там такой гротеск. Это мой комплекс неполноценности», - призналась Тина Кароль в эфире программы "Министерство Премьер" на М1.

Певица рассказывает, что, получив приглашение на «Евровидение-2023», она сразу подумала: «Боже, это нужно петь песню», и спросила у организаторов, может ли она исполнить другую композицию.

Однако создатели «Евровидения-2023» Тине Кароль отказали. Поэтому Show me your love снова будет звучать на сцене Евровидения, но в другом, переработанном варианте.

Интересно, что платье для «Евровидения» Тине Кароль до сих пор по размеру. Однако на «Евровидении-2023» она будет выступать в другом концертном наряде.

Любопытно, что к видео выступления Тины Кароль на «Евровидении» до сих пор продолжают писать комментарии.

Зрители выражают восхищение голосом Кароль, удачным номером, аранжировкой песни, энергетикой всего выступления.

"Классная песня! Тина Кароль здесь потрясающая! Вокал, заряд, постановка, исполнение, уверенность, но почему-то недооценили нас тогда!»,

«Она когда в конце взяла высокую ноту, просто мурашки по коже!»,

«Не могу дождаться, когда Тина исполнит эту невероятную игру на Евровидении 2023»,

«Евровидение без Украины было бы как торт без сахара»,

«Это было божественно! Танцы, вокал, анимация – до Украины всем далеко!».

Ранее стали известны результаты первого полуфинала Евровидения-2023.

13 мая в финале выступят Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Напомним, Британия принимает песенный конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины. В этом году нашу страну представит группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Солистка The Hardkiss Юлия Санина открыла полуфинал «Евровидения-2023» песней "Маяк".

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