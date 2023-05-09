«Євробачення-2023» розпочинається вже сьогодні, 9 травня, і співачка Руслана Лижичко вже у Ліверпулі.

«Євробачення-2023», нагадаємо, пройде у три етапи. Сьогодні, 9 травня, відбудеться перший півфінал, 11 травня – другий, а 13 травня у суботу – гранд-фінал. За його результатами і оберуть переможця «Євробачення-2023». Цього року в Україні навколо «Євробачення-2023» вибухнув скандал з приводу Руслани Лижичко.

Як виявилося, переможницю «Євробачення-2004» Руслану не запросили на «Євробачення-2023». Нагадаємо, що саме Руслана Лижичко з піснею Wild Dances першою привезла в Україну перемогу на «Євробаченні».

«Нас не запросили і не спланували. Ми взагалі ніде ніяк в подіях так званого великого Євробачення-2023 не задіяні на сьогоднішній день», – з обуренням повідомив продюсер і чоловік Руслани Лижичко Олександр Ксенофонтов.

Згодом стало відомо, що Руслана Лижичко все ж виступатиме на «Євробаченні 2023».

«Вона з'явиться в одному з номерів із особливою місією та символізмом. Перша перемога Руслани для України неодмінно буде вшанована…», - запевнив креативний директор Євробачення від України Герман Неонов.

І от з’ясувалось, про яку саме «особливу місію» Руслани Лижичко на «Євробаченні-2023» йде мова.

Так, сьогодні, 9 травня, на сцені EurovisonVillage, що розташовується на площі Pier Head, відбудеться нестандартний і оригінального за своїм форматом захід “English National Opera does Eurovision”, - повідомила Руслана Лижичко на своїй сторінців Інстаграм.

Під час даного заходу до всесвітньо відомого хору та оркестру Англійської Національної Опери під керівництвом Стівена Белла приєднаються зірки Євробачення та оперні зірки.



«Я представлю спеціально створену композицію “Wild Heart”, до якої, звісно увійдуть і переможні ДикіТанці, але... у такому звучанні ви їх ще не чули!», - розповіла Руслана Лижичко.

Руслана запевнила, що це буде великий сюрприз для справжніх меломанів.

Також відомо, що Руслана Лижичко 13 травня приєднається до фіналу «Євробачення-2023» у спеціальному попередньо записаному виступі, знятому в самому серці Києва.

«Ми символічно з'єднаємо Київ та Ліверпуль, і наша поява на екранах відображатиме цьогорічну тему «Об'єднані музикою», - розповіла Руслана Лижичко.

Отже, наразі про виступ Руслани Лижичко саме на головній сцені «Євробачення-2023» поки не повідомлялось.

«Ми хотіли живий виступ! Чому не знайшлося місця для вивиступу першого переможця? Хто за це відповідальний?»,

«Але вас явно не хочуть пускати в прямий ефір, ніби бояться що ви скажите щось лишнє (наприклад заклик в підтримку України)»,

«Чому не живий виступ?»,

"Ганьба тим організаторам, які з самого початку не змогли подумати головою...", - обурюються українці.

Останні новини України: Андрій Данилко після хвороби сказав, чи зможе виступити на "Євробаченні-2023".

Останні новини України: скандал навколо Руслани Лижичко на "Євробаченні-2023" отримав нове продовження.

Останні новини України: зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.