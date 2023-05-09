Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Савраненко) приїхала до Ліверпуля, де виступить на сцені пісенного конкурсу "Євробачення". Але без проблем не обійшлося. Alyona Alyona зізналася в Інстаграм-Сторіз, що залишилася без особистих речей.

Зокрема реп-виконавиця розповіла, що її рюкзак загубився десь в аеропорту Польщі. Знайома дівчина взяла на себе непосильну місію – повернути багаж Alyona Alyona. На жаль, у неї нічого не вийшло.

"Мені цікаво, як це так виходить, адже я бачила свій рюкзак ще тоді, коли автобус був біля літака. Я повідомила про це екіпаж літака. Мене поставили перед вибором ти виходиш і не летиш, при цьому забираєш рюкзак. Або ми веземо самостійно до Lost and Found і ти забираєш його, коли прилітаєш", – поділилася історією Alyona Alyona.

Артистка вирішила летіти, адже має концерт на сцені пісенного конкурсу "Євробачення". Тому нікого підводити не хотілося.

"Домовилися, що я його заберу в Lost and Found або в бюро знахідок. Але вийшло, що до вечора його туди ніхто не відніс. Дуже цікаво як таке трапляється, коли всі знали про рюкзак, про нього повідомили. Всі мені сказали, як відбуватиметься процедура, але нічого не сталося", - додала Alyona Alyona.

Останні новини України: Alyona Alyona зачитала рядки, близькі кожному українцю.

Останні новини України: Засмучена Alyona Alyona показала, що її засмутило.

Останні новини України: Alyona Alyona показала, як змінилися її концерти за останні роки.