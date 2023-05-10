О первых подробностях новой «бавовны» на территории государства-агрессорки сообщают пропагандистские СМИ.
Согласно имеющейся информации, военный аэродром возле Воронежа атаковали два ударных дрона со взрывчаткой.
Очередное ЧП произошло минувшей ночью. Якобы два БПЛА со взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении.
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По предварительным данным, пострадали около 14 военнослужащих. О погибших пока не сообщается.
Но это еще не все.
Информация о новом взрыве поступает и из российского Курска. Там, в селе Толмачево Курской области, обломки сбитого беспилотника упали на частный дом.
Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
«Меньше курить надо»,
«Победы 80-ти летней давности закончились, пора возвращаться в реальность»,
"Какой стремительный прогресс от Киев за три дня до бомбардировки полигона в России, можем повторить" ,
"Вот и подумайте россияне, стоило ли начинать эту войну?" - комментируют пользователи соцсетей новые взрывы.
Напомним, ранее партизаны испортили Владимиру Путину настроение на 9 мая.
Был уничтожен боевой самолет Су-24.
"Они хотели праздника? Получили! Неизвестные патриоты с огоньком поздравили преступную власть с Днем победы", – говорилось в сообщении.
Тем временем британская разведка предполагает, что Россия могла бы показать больше бронетехники на параде 9 мая в Москве, но Кремль побоялся критики внутри страны.
«9 мая 2023 состав участников ежегодного парада ко Дню Победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала войны в Украине», - говорится в сообщении.
В параде, как отмечают в разведке, приняло участие более 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений.
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