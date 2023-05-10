Российские оккупанты уничтожают все, до чего могут дотянуться, превращая жизнь и красоту в пепел и пепелище.

Последствия новых страшных атак сообщили в полиции Херсонской области, пишет Politeka.net.

После обстрелов уничтожен фельдшерский пункт, повреждена школа и торговый центр.

Мирные города и села правобережья Херсонской области российские войска обстреляли из РСЗО, артиллерии, авиации и БПЛА.

«Враг в которій раз атаковал из авиации управляемыми бомбами Станислав и Кизомыс, там уничтожен фельдшерский пункт, часть бомб попали в воду. В результате вражеского артиллерийского обстрела села Одрадокаменка пострадал 53-летний местный житель, который с акуботравмой доставлен в больницу», - сообщили в полиции.

В Херсоне оккупационные войска целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Город был обстрелян из РСЗО и артиллерии, как следствие - повреждено здание торгового центра в Днепровском районе, в результате чего произошел пожар, пострадали жилые кварталы и дома горожан в центре, микрорайонах Корабел, ХБК и пригородных населенных пунктах.

В пгт Зеленовка из-за вражеских обстрелов повреждено здание школы, там выбиты окна и двери.

В Сети уже появились кадры последствий удара по торговому центру в Херсоне.

Когда-то большое и красивое ТРЦ превратилось в руины.

Это далеко не первый обстрел здания. Россияне начали бомбить ТРЦ еще в марте прошлого года.

И вот утром 10 мая оккупанты снова атаковали и без того разрушенный торговый центр «Фабрика».

Также появились кадры с уничтоженным россиянами фельдшерским пунктом в Кизомысе.

«Вчера российская артиллерия в очередной раз ударила по селу. Террористы снова атаковали гражданскую инфраструктуру – детсад и медпункт», - сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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