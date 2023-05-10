Пригожин сделал много громких заявлений, в частности, относительно ухода ЧВК Вагнера из Бахмута, однако военное руководство россии, скорее всего, запретило ему это.

Украинские защитники провели успешную операцию в районе Бахмута. 72-я бригада россии пыталась держать позиции, а вагнеровцы бежали под натиском. Большинство из них погибли именно при попытке побега. А 72-ю выбили и уничтожили. Их позиции взяты под контроль. Пригожин после этого волает о новых проблемах.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" объяснил, почему до конца месяца у главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не останется войск.

Он объяснил, что ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в первую очередь не только несут самые огромные потери на фронте. Оказалось, они еще и подконтрольны российским генералам. Потому никто не разрешит Пригожину вывести войска с Бахмутского направления.

"Как только солдаты Пригожина захотят выйти оттуда, их просто расстреляют российские войска. Они сейчас там зажаты между молотом и наковальней. С одной стороны ВСУ, а с другой стороны армия рф. И вот если генералам что-то не понравится, то они просто на отходе избавятся от вояк Пригожина", - заявил Роман Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, уже сейчас Пригожин прекрасно понимает, в каком положении находятся его войска. Потому тот постоянно записывает видео, где вымаливает выход из Бахмута.

"Еще несколько недель и от них там просто ничего не останется. Они обречены. Каждые сутки они теряют в боях роту - это сто человек. От них до конца месяца ничего не останется. Потому Пригожин вымаливает и даже бросается на путина в своих видео", - пояснил Роман Свитан.

Напомним, Бахмут пережил новый адский штурм, чего добились оккупанты.

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