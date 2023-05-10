Российские захватчики получили достойный отпор от украинских защитников, которые борются за свою землю.

Так, украинские герои уничтожили почти роту оккупантов на Таврическом направлении, пишет Politeka.net со ссылкой на Объединенный прессцентр Сил обороны таврического направления.

«На таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел», - говорится в сообщении.

Украинские защитники также констатировали, что всего на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 434 обстрела.

Однако ВСУ отомстили врагу – подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 707 огневых задач.

«Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери противника на таврическом направлении составляют почти роту», – рассказали бойцы.

Также уничтожены и повреждены 8 единиц вражеской техники.

Напомним, ранее стало известно о новых огромных потерях оккупантов под Бахмутом.

Так, за двое суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы «Азов» ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 — "на полпути к упомянутым ранее". Среди них есть и вагнеровцы.

«Также по состоянию на сегодня есть 5 пленных россиян», - сообщили штурмовики.

Также сообщалось, что бойцы 3 штурмовой бригады ВСУ во время штурма российских позиций продвинулись на 2.6 километра и разгромили 72 бригаду РФ.

В Сети уже появились фото оккупантов, взятых в плен.

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Также сообщалось, что Россия разбомбила торговый центр, школу и жилые дома.

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