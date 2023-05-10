Про наслідки нових страшних атак повідомили в поліції Херсонської області, пише Politeka.net.
Після обстрілів знищено фельдшерський пункт, пошкоджено школу та торгівельний центр.
Мирні міста та села правобережжя Херсонської області російські війська обстріляли з РСЗВ, артилерії, авіації та БПЛА.
«Ворог вкотре атакував з авіації керованими бомбами Станіслав та Кізомис, там знищено фельдшерський пункт, частина бомб потрапили у воду. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Одрадокам’янка постраждав 53-річний місцевий житель, якого з акуботравмою доставлено в лікарню», - повідомили в поліції.
В Херсоні окупаційні війська цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Місто обстріляли з РСЗВ та артилерії, як наслідок - пошкоджена будівля торгівельного центру у Дніпровському районі, в результаті чого відбулася пожежа, постраждали житлові квартали та будинки містян у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК та приміських населених пунктах.
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У смт Зеленівка через ворожий обстріл пошкоджена будівля школи, там вибито вікна та двері.
В Мережі вже з’явилися кадри наслідків удару по торговельному центрі в Херсоні.
Колись велике і красиве ТРЦ перетворилося на руїни.
Це далеко не перший обстріл будівлі. Росіяни почали бомбити ТРЦ ще у березні минулого року.
І от зранку 10 травня окупанти знов атакували і без того зруйнований торговельний центр «Фабрика».
Також з’явилися кадри зі знищеним росіянами фельдшерського пункт у Кізомисі.
«Учора російська артилерія вкотре вдарила по селу. Терористи знову атакували цивільну інфраструктуру – дитсадок та медпункт», - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нагадаємо, велике горе прийшло в родину відомої українки.
Також повідомлялось, росіяни влупили по житлових домах "Іскандерами".
Крім того, Politeka.net писала, що Лукашенко хворий - на параді помітили дивну поведінку диктатора.