Російськи окупанти знищують усе, до чого можуть дотягнутися, перетворюючи життя і красу на попіл і згарище.

Про наслідки нових страшних атак повідомили в поліції Херсонської області, пише Politeka.net.

Після обстрілів знищено фельдшерський пункт, пошкоджено школу та торгівельний центр.

Мирні міста та села правобережжя Херсонської області російські війська обстріляли з РСЗВ, артилерії, авіації та БПЛА.

«Ворог вкотре атакував з авіації керованими бомбами Станіслав та Кізомис, там знищено фельдшерський пункт, частина бомб потрапили у воду. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Одрадокам’янка постраждав 53-річний місцевий житель, якого з акуботравмою доставлено в лікарню», - повідомили в поліції.

В Херсоні окупаційні війська цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Місто обстріляли з РСЗВ та артилерії, як наслідок - пошкоджена будівля торгівельного центру у Дніпровському районі, в результаті чого відбулася пожежа, постраждали житлові квартали та будинки містян у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК та приміських населених пунктах.

У смт Зеленівка через ворожий обстріл пошкоджена будівля школи, там вибито вікна та двері.

В Мережі вже з’явилися кадри наслідків удару по торговельному центрі в Херсоні.

Колись велике і красиве ТРЦ перетворилося на руїни.

Це далеко не перший обстріл будівлі. Росіяни почали бомбити ТРЦ ще у березні минулого року.

І от зранку 10 травня окупанти знов атакували і без того зруйнований торговельний центр «Фабрика».

Також з’явилися кадри зі знищеним росіянами фельдшерського пункт у Кізомисі.

«Учора російська артилерія вкотре вдарила по селу. Терористи знову атакували цивільну інфраструктуру – дитсадок та медпункт», - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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