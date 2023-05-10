Військовий аеродром біля російського Воронежа атаковано, ще один вибух стався під Курськом.

Про перші подробиці нової «бавовни» на території держави-агресорки повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Згідно з наявною інформацією, військовий аеродром біля Воронежа атакували два ударні дрони з вибухівкою.

Чергова НП сталося минулої ночі. Нібито два БПЛА з вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули при падінні.

За попередніми даними, постраждали близько 14 військовослужбовців. Про загиблих наразі не повідомляється.

Але і це ще не все.

Інформація про новий вибух надходить і з російського Курська. Там, у селі Толмачово Курської області, уламки збитого безпілотника впали на приватний будинок.

Про це заявив губернатор Роман Старовойт.

«Менше палити треба»,

«Перемоги 80-ти літньої давності закінчилися, настав час повертатися в реальність»,

"Який стрімкий прогрес від Київ за три дні до бомбардуваня полігона в рф, можем повторіть",

"От і подумайте росіяни, чи варто було починати цю війну?" - коментують користувачі соцмереж нові вибухи.

Нагадаємо, раніше партизани зіпсували володимиру путіну настрій на 9 травня.

Було знищено бойовий літак Су-24.

"Вони хотіли свята? Отримали! Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу з Днем перемоги", – йшлося в повідомленні.

Додамо, тим часом британська розвідка припускає, що Росія могла б показати більше бронетехніки на параді 9 травня в Москві, але Кремль побоявся критики всередині країни.

«9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні», - йдеться у повідомленні.

У параді, як зазначають в розвідці, взяли участь понад 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.

Останні новини України: ЗСУ допоглися великого успіху під Бахмутом.

Останні новини України: росіяни влупили по житловим будинкам "Іскандерами".

Останні новини України: росіяни вбили батька п'яти дітей.