Про перші подробиці нової «бавовни» на території держави-агресорки повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Згідно з наявною інформацією, військовий аеродром біля Воронежа атакували два ударні дрони з вибухівкою.
Чергова НП сталося минулої ночі. Нібито два БПЛА з вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули при падінні.
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За попередніми даними, постраждали близько 14 військовослужбовців. Про загиблих наразі не повідомляється.
Але і це ще не все.
Інформація про новий вибух надходить і з російського Курська. Там, у селі Толмачово Курської області, уламки збитого безпілотника впали на приватний будинок.
Про це заявив губернатор Роман Старовойт.
«Менше палити треба»,
«Перемоги 80-ти літньої давності закінчилися, настав час повертатися в реальність»,
"Який стрімкий прогрес від Київ за три дні до бомбардуваня полігона в рф, можем повторіть",
"От і подумайте росіяни, чи варто було починати цю війну?" - коментують користувачі соцмереж нові вибухи.
Нагадаємо, раніше партизани зіпсували володимиру путіну настрій на 9 травня.
Було знищено бойовий літак Су-24.
"Вони хотіли свята? Отримали! Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу з Днем перемоги", – йшлося в повідомленні.
Додамо, тим часом британська розвідка припускає, що Росія могла б показати більше бронетехніки на параді 9 травня в Москві, але Кремль побоявся критики всередині країни.
«9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні», - йдеться у повідомленні.
У параді, як зазначають в розвідці, взяли участь понад 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.
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