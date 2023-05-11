Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Эксперты указывают на то, что украинские силы, вероятно, провели успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и незначительно продвинулись в этих районах.

А также напоминают о сообщениях украинских источников, что украинские войска уничтожили 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса под Бахмутом и продвинулись на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта в районе.

«Ранее ISW оценивала, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области, по-видимому, являются частью продолжающейся схемы локальных и ограниченных контратак», - говорится в отчете.

Эксперты указывают, что повсеместные проблемы рф с боеспособностью, усугубляемые продолжающимися атаками на истощение в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность российских сил в этом районе защищаться от локальных контратак ВСУ.

«72-я отдельная мотострелковая бригада сама по себе является символом многих эндемичных проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные», - указывают эксперты.

Еще 7 августа 2022 года сообщали, что 72-я отдельная мотострелковая бригада формируется в Оренбургской области и входит в состав 3-го армейского корпуса. Это новое формирование, созданное в 2022 году и состоит в основном из добровольцев.

А уже в сентябре стало известно, что 3-й армейский корпус был переброшен в Харьковскую область и что украинское контрнаступление в Харьковской области в значительной степени уничтожило составные части корпуса, в том числе, вероятно, 72-ю отдельную мотострелковую бригаду.

Тогда украинские СМИ предположили, что уцелевшие части 72-й отдельной мотострелковой бригады могли быть передислоцированы в Николаевскую область.

"ISW не может подтвердить, куда перебрасывалась 72-я бригада после вывода российских войск с западного (правого) берега Днепра, но весьма вероятно, что части 72-й бригады, недавно переброшенные в район Бахмута, не действуют в полную силу", - констатируют аналитики Института.

Очевидное привлечение российским военным командованием элементов соединения, которое потерпело два поражения подряд, на бахмутском направлении наряду с уже истощенными элементами Вагнера, вероятно, дает украинским силам возможность использовать ограниченные контратаки.

Также эксперты отмечают, что проблемы со ситуативным вводом различных истощенных группировок войск на бахмутское направление, а также явные сбои в управлении и контроле, вероятно, мешают российским силам в этом районе проводить надежные оборонительные операции.

Добавим, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что захват Бахмута остается главной целью Москвы.

Череватый также добавил, что ситуация в Бахмуте остается «сложной», однако оккупанты несут большие потери в этой битве.

Напомним, первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупов» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин.

Позже информацию подтвердила 3-я ОШБр ВСУ.

Послендние новости Украины:

Оккупантов жестко разгромили не только под Бахмутом.

Взорван российский полигон, много раненых.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ задерживается, несмотря на улучшение погоды.