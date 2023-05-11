Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях оставили без финансирования.

Речь идет, как пишет Politeka.net со ссылкой на Центр национального сопротивления, о Запорожье.

Согласно данным, задолженность по заработной плате в российской «военно-гражданской администрации» временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев.

Сами оккупанты утверждают, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими преградами.

"Однако по информации от нашего подполья блокирование средств происходит на уровне решения в Москве", - отметили в Центре национального сопротивления.

Россияне решили не платить средства своим «администрациям» ввиду развития ситуации на фронте, – уверены аналитики.

Напомним, что так было и перед освобождением Херсона.

Тем временем в Минобороны Украины сообщают, что с начала мая на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими.

«Воруют преимущественно имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения», - сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, обокрали местные предприятия и граждан.

«В Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества", - рассказала Маляр.

Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из Скадовска на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

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