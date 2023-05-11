Речь идет, как пишет Politeka.net со ссылкой на Центр национального сопротивления, о Запорожье.
Согласно данным, задолженность по заработной плате в российской «военно-гражданской администрации» временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев.
Сами оккупанты утверждают, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими преградами.
"Однако по информации от нашего подполья блокирование средств происходит на уровне решения в Москве", - отметили в Центре национального сопротивления.
Россияне решили не платить средства своим «администрациям» ввиду развития ситуации на фронте, – уверены аналитики.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
"Часть дома обрушилась и дети смолкли": жительница Умани вспомнила удар по дому, где погибли 23 человека
ЧП на границе с Беларусью, известно о погибшем: первые детали и кадры с места
Дроны не полетели на Красную площадь, почему не было ударов: "Прослеживается след одной страны"
Массовая драка произошла между украинцами и поляками в Варшаве, детали: "Были нетрезвыми..."
Напомним, что так было и перед освобождением Херсона.
Тем временем в Минобороны Украины сообщают, что с начала мая на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими.
«Воруют преимущественно имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения», - сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, обокрали местные предприятия и граждан.
«В Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества", - рассказала Маляр.
Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из Скадовска на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.
Последние новости Украины:
ВСУ мчатся вперед в Бахмуте, известно о новых успехах.
Также сообщалось, что оккупантов жестоко разгромили не только под Бахмутом.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ задерживается, несмотря на улучшение погоды.