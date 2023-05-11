Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Експерти вказують на те, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромова (безпосередньо на захід від Бахмута) та на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і незначно просунулися у цих районах.

А також нагадують про повідомлення українських джерел, що українські війська знищили 6-ту та 8-у роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу під Бахмутом і просунулися на 2,6 км вздовж 3-кілометрової лінії фронту в районі.

«Раніше ISW оцінювала, що повідомлення про українські контратаки по всій Донецькій області, мабуть, є частиною схеми локальних і обмежених контратак, що триває», - йдеться у звіті.

Експерти вказують, що проблеми Росії з боєздатністю, що посилюються атаками на виснаження в районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил в цьому районі захищатися від локальних контратак ЗСУ.

"72-а окрема мотострілецька бригада сама по собі є символом багатьох ендемічних проблем формування сил, з якими постійно стикаються російські військові", - вказують експерти.

Ще 7 серпня 2022 року повідомляли, що 72-а окрема мотострілецька бригада формується в Оренбурзькій області та входить до складу 3-го армійського корпусу. Це нове формування, створене у 2022 році і складається здебільшого з добровольців.

А вже у вересні стало відомо, що 3-й армійський корпус був перекинутий до Харківської області і що український контрнаступ у Харківській області значно знищив складові частини корпусу, зокрема, ймовірно, 72-у окрему мотострілецьку бригаду.

Тоді українські ЗМІ припустили, що частини 72-ї окремої мотострілецької бригади, що вціліли, могли бути передислоковані в Миколаївську область.

"ISW не може підтвердити, куди перекидалася 72-а бригада після виведення російських військ із західного (правого) берега Дніпра, але ймовірно, що частини 72-ї бригади, нещодавно перекинуті в район Бахмута, не діють на повну силу", - констатують аналітики Інституту.

Очевидне залучення російським військовим командуванням елементів з'єднання, яке зазнало двох поразок поспіль, на бахмутському напрямку поряд із вже виснаженими елементами Вагнера, ймовірно, дає українським силам можливість використовувати обмежені контратаки.

Також експерти зазначають, що проблеми із ситуативним введенням різних виснажених угруповань військ на бахмутський напрямок, а також явні збої в управлінні та контролі, ймовірно, заважають російським силам у цьому районі проводити надійні оборонні операції.

Додамо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що захоплення Бахмута залишається головною метою Москви.

Черевий також додав, що ситуація в Бахмуті залишається «складною», проте окупанти зазнають великих втрат у цій битві.

Нагадаємо, першим 9 травня про втечу 72-й ОМБр ЗС РФ з-під Бахмута та «500 трупів» російських окупантів заявив ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин.

Пізніше інформацію підтвердила 3-я ОШБр ЗСУ.

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