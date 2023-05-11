Так, стало известно, что на отдельных участках фронта российские захватчики не смогли удержать давление украинских защитников и отступили на дистанцию ​​до 2-х километров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что ВСУ действительно продвигаются.

«Но имейте в виду, что площадь Бахмута – 41 квадратный километр, там есть, с чем работать, там есть, где работать, и наши военные отрабатывают эти вопросы», – заявил в эфире телемарафона Данилов.

По его словам, украинские защитники имеют частичный успех. Сдавать Бахмут Украина не собирается.

«И будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, имеющих военное и военно-политическое руководство нашей страны», - заявил Данилов.

Добавим, ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ВСУ на Бахмутском направлении истощили подготовленные силы «вагнеровцев» и заставили на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России, которые потерпели поражение и отошли.

«Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается…», - подчеркнул Сырский, отдельно отметив работу 3-й отдельной штурмовой бригады, нанесшей по врагу мощный удар.

Последние новости Украины: новый "жест доброй воли" оккупантов все ближе - названо направление.

Также сообщалось, что ВСУ идут вперед в Бахмуте, известно о новых успехах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупантов жестоко разгромили не только под Бахмутом.