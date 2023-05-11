Основная масса резервных формирований ВСУ вряд ли формировалась и развертывалась именно для того, чтобы заменить собой те части и соединения, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец, отвечая на вопрос, не будут ли украинские защитники вынуждены использовать новые бригады для ротации тех бригад, которые держат фронт, если контрнаступления в ближайшее время не будет.

По словам эксперта, вопросы формирования, подготовки и развертывания резервов являются одним из основных в деле общей реализации стратегии ведения войны. Особенно, относительно именно стратегических резервов.

«Главной "изюминкой" в этом деле является возможность вообще их иметь, а также своевременное определение момента их использования и степень целесообразности таких действий именно в этот момент», - добавил Машовец.

Эксперт выразил уверенность в том, что украинское командование в этом деле понимает. Особенно те, кто занимается вопросами развертывания и применения оперативных и стратегических резервов.

«Я не считаю, что основная масса резервных формирований ВСУ, в соответствии с замыслами и планами украинского военного командования, формировалась и развертывалась именно для того, чтобы заменить собой те части и соединения, которые сейчас принимают участие в оборонных операциях на целом ряде направлений и в операционных зонах.

Думаю, что для усиления этих войск (сил), при необходимости, создан соответствующий отдельный резерв», - пояснил свою точку зрения эксперт.

Отметим, тем временем президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ до сих пор не началось.

По его словам Украина готова к контрнаступлению, но нужно еще время, чтобы "доехало все".

Об этом Зеленский заявил в разговоре с ВВС.

"Мы ожидаем соответствующую бронированную технику, она заходит по частям. Но с тем количеством можно идти вперед, и можно, мне кажется, преуспевать. Но мы будем терять очень много людей. Я считаю, что это невозможно. Поэтому нужно дождаться", - сказал президент Украины.

Зеленский также признал, что сразу восстановить суверенитет над всеми территориями Украины может не удаться.

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