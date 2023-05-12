Так, только в Запорожском крае от вражеских ударов пострадали 24 города и села, пишет Politeka.net. Среди почти сотни обстрелов два авиационных.

«Враг совершил 95 обстрелов: 87 артиллерийских, три атаки из БПЛА, два авиационных, два из РСЗО и один ракетный удар. Зафиксировано 88 сообщений о разрушении гражданских объектов. Люди уцелели», - сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Также в Сети появились кадры с места новых атак. Жилые дома превратились в решето и руины.

Кроме того, минувшей ночью российская армия целила по Никопольскому району Днепропетровщины. Под ударом был сам Никополь, а также Красногригорьевская и Марганецкая общины.

Враг бил из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Также стало известно, что среди ночи россияне нанесли удар по Краматорской общине Донецкой области.

Захватчики попали в район школы в Краматорске и в жилищный сектор в Ясногорке.

Есть повреждения, но без пострадавших.

На Волновахском направлении враг минувшие сутки активно стрелял по Угледару: нанес 2 ракетных удара, один удар дронами-камикадзе и совершил 32 артобстрела.

В Новоукраинке разрушены четыре дома, под обстрелами из Градов - Пречистовка.

На Донецком направлении три ракеты россияне выпустили по Авдеевке, обстреляли из артиллерии Курахово. На Горловском направлении прямым попаданием разрушен дом, еще два повреждены ударной волной и обломками.

Кроме того, на Лисичанском направлении в Лиманской общине разрушен дом в Диброве, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного.

За сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранения получили 12 человек.

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