Так, слово "малозаметная" совсем не зря вынесено в ее названии на первый план, рассказывает координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Российские системы, по словам эксперта, способны обнаруживать крылатые ракеты такого типа лишь на минимально допустимых для их боевой реакции дистанциях.

Иначе, говорит Машовец, они просто не успеют отреагировать.

Второй нюанс заключается в «молчаливости» ракеты.

«В ходе своего полета и наведения на цель она практически никаких радиосигналов и запросов внешне не излучает (как в подавляющем большинстве систем наведения таких ракет), ее система наведения являетсяавтономной... То есть, средствами радиотехнической разведки (РТР) засечь ее крайне трудно (привет системам типа "Кольчуга-М")... и да, вы правы, - она относится к тому классу ракет, которые обозначаются словосочетанием "выстрелил-забыл"», - рассказывает эксперт.

По словам Машовца, ракета появляется «в эфире» уже в момент попадания в цель. Другими словами, продолжает аналитик, Storm Shadow во время своего полета наводится на цель путем самостоятельной «сверки» в режимме «онлайн» своего реального места пребывания с данными, которые были заложены ранее.

«Эта система продублирована системой наведения "через GPS", но также исключительно в пассивном режиме», - добавил аналитик.

Таким образом Storm Shadow сама заранее четко "знает", как лучше лететь к цели, включая обход мест и позиций расположения систем ПВО противника. При этом помехи в электромагнитном диапазоне остановить ее не смогут.

Но и это еще не все. Третий нюанс ракеты Storm Shadow заключается в технологии «стелс». То есть, поясняет константин Машовец, ее "отражающий" сигнал в радиолокационном диапазоне минимизирован до "предельно критических" для российской системы ПВО показателей.

Другими словами, для радаров системы ПВО рф это малозаметная цель, которую они способны выявить исключительно на "предельных" расстояниях», - говорит Машовец.

Другими словами, «отработать» по этой ракете россияне если и успеют, то в исключительно короткий, почти мгновенный промежуток времени. Эксперт также обратил внимание на то, что у Storm Shadow есть специальная боевая часть в виде 2-ступенчатых взрывных элементов - первый, подрываясь, "удаляет" внешнюю защиту, второй - поражает цель.

«Конечно, эта ракета - не панацея... перехватить и сбить ее вполне возможно. В том числе из ПЗРК или соответствующими авиационными средствами (в том числе - "на фоне подстилающей поверхности"), соответствующие средства у россиян есть.

Дело заключается в другом. Способна ли система ПВО противника работать в "предельно-критическом" режиме напряжения всех своих сил достаточно продолжительное время?», - задался риторическим вопросом Машовец.

Напомним, Великобритания подтвердила факт поставки Украине крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью действия 250 км.

"Storm Shadow. Оптимальное решение для этого этапа войны. Оптимальное решение для существенного ускорения финала. Подобные решения нужны и от других партнеров. Количество имеет значение", - прокомментировал передачу ракет Storm Shadow советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кроме всего прочего, аналитики также указывали на уязвимость Крымского моста перед Storm Shadow.

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