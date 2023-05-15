Так, известно, что Лукашенко заболел, однако его диагноз не озвучивался. При этом источники утверждали, что у белорусского диктатора не ковид.
И вот экс-министр культуры Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко, ссылаясь на данные Народного антикризисного управления, сообщил, что у Лукашенко сильная вирусная инфекция.
— По некоторым сведениям, которые поступают в НАУ, у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит, — сообщил Латушко.
Инфекционно-аллергический миокардит является заболеванием воспалительной природы, поражающем сердечную мышцу, развивающееся в ответ на попадание инфекции в организм.
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К первым и неспецифический признакам заболевания относят развитие недомогания, слабости, снижения аппетита и работоспособности.
Температура тела достигает субфебрильных значений. То есть, незначительных (37 – 37,9'C) и наблюдаемых на протяжении длительного времени (от нескольких недель). Может отмечаться непрерывно в течение суток или возникать в определенные часы.
Также симптомы инфекционно-аллергического миокардита включают одышку, недомогание, сердцебиение, боли в сердце, умеренные боли в суставах.
Напомним, после парада на Красной площади 9 мая Лукашенко экстренно покинул Россию. А вечером на церемонии возложения венков в Минске на Площади Победы он не стал говорить.
14 мая самопровозглашенный лидер Беларуси не принял участия в празднованиях Дня Государственного флага, герба и гимна Беларуси.
При этом именно Лукашенко в 2023 году учредил День Государственного флага, герба и гимна Беларуси.
Отметим, День герба и флага отмечают в Беларуси каждое второе воскресенье мая с 1998 года, но Лукашенко в апреле сменил название праздника, чтобы «отдать дань уважения всем трем государственным символам Беларуси».
Издание Zerkalo проанализировало расписание и появление Лукашенко на публичных мероприятиях и пришло к выводу, что такой перерыв является для него «аномальным».
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