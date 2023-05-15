У российских захватчиков новые позорные цели, которые они постараются реализовать до сентября текущего года.

О новых планах оккупантов, как пишет Politeka.net, сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Оккупанты Запорожской области провалились с фейковой «эвакуацией», поэтому вернулись к старой теме, - заявила Федоров.

Речь идет о принудительной папортизации. По словам Федорова, оккупанты установили очередной дедлайн – «привить всем жителям временно оккупированных территорий «любовь к России» до 1 сентября».

В итоге россияне возобновили работу миграционных служб даже на тех прифронтовых территориях, где еще вчера была эвакуация. Кроме того, враг усилил фильтрацию на блокпостах между населенными пунктами.

«Выездные бригады по оформлению роспаспортов работают уже не только «на дому», но и в местах временно проживания жителей, эвакуированных в Бердянск», - добавил Федоров.

По его словам, цель захватчиков – успеть к российским осенним псевдовыборам привлечь как можно больше людей к своему преступлению и посеять пропаганду о «защите граждан России».

«Верим, что не успеют», – отметил Федоров.

Добавим, тем временем в России продолжается вторая волна мобилизации. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«…принуждение к подписанию контрактов, формирование т.н. национальных батальонов, реклама минубийства России. Поставленные результаты не достигнуты. Кремль стоит перед выбором между необходимостью объявления мобилизации и угрозой внутреннего недовольства. Тенденция необратимого характера – любой ход путина усугубляет его позицию», - отметил Данилов.

На росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства рф. Поставлені результати не досягнуті. кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 15, 2023

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Также сообщалось, что логово оккупантов горит с самого утра.

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