Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вже майже тиждень не з'являється у публічному просторі.

Відомо, що Лукашенко захворів, проте його діагноз не озвучувався. При цьому джерела стверджували, що у білоруського диктатора не ковід.

І ось екс-міністр культури Білорусі, опозиційний політик Павло Латушко, посилаючись на дані Народного антикризового управління, повідомив, що Лукашенко має сильну вірусну інфекцію.

— За деякими відомостями, які надходять до НАУ, Лукашенко має інфекційно-алергічний міокардит, — повідомив Латушко.

Інфекційно-алергічний міокардит є захворюванням запальної природи, що вражає серцевий м'яз, що розвивається у відповідь на потрапляння інфекції в організм.

До перших і неспецифічних ознак захворювання відносять розвиток нездужання, слабкості, зниження апетиту та працездатності.

Температура тіла досягає субфебрильних значень. Тобто, незначних (37 – 37,9'C) та таких, які спостерігаються протягом тривалого часу (від кількох тижнів). Може відзначатися безперервно протягом доби або виникати у певні години.

Також симптоми інфекційно-алергічного міокардиту включають задишку, нездужання, серцебиття, біль у серці, помірний біль у суглобах.

Нагадаємо, після параду на Червоній площі 9 травня Лукашенко негайно залишив Росію. А ввечері на церемонії покладання вінків у Мінську на Площі Перемоги він не став говорити.

14 травня самопроголошений лідер Білорусі не взяв участі у святкуваннях Дня Державного прапора, герба та гімну Білорусі.

При цьому саме Лукашенко 2023 року заснував День Державного прапора, герба та гімну Білорусі.

Зазначимо, День герба та прапора відзначають у Білорусі щодругої неділі травня з 1998 року, але Лукашенко у квітні змінив назву свята, щоб «віддати шану всім трьом державним символам Білорусі».

Видання Zerkalo проаналізувало розклад та появу Лукашенка на публічних заходах і дійшло висновку, що така перерва є для нього «аномальною».

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