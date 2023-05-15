Відомо, що Лукашенко захворів, проте його діагноз не озвучувався. При цьому джерела стверджували, що у білоруського диктатора не ковід.
І ось екс-міністр культури Білорусі, опозиційний політик Павло Латушко, посилаючись на дані Народного антикризового управління, повідомив, що Лукашенко має сильну вірусну інфекцію.
— За деякими відомостями, які надходять до НАУ, Лукашенко має інфекційно-алергічний міокардит, — повідомив Латушко.
Інфекційно-алергічний міокардит є захворюванням запальної природи, що вражає серцевий м'яз, що розвивається у відповідь на потрапляння інфекції в організм.
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Багато жертв і постраждалих: окупанти завдали нових смертельних ударів, подробиці та кадри руйнувань
Комаров зі "Світ навиворіт" повідомив про трагедію: обірвалося життя видатного українця
Українцям роздадуть 14 165 гривень: кому прийде повідомлення у "Дії" та хто отримає допомогу
Окупанти завдали страшного удару по критичній інфраструктурі: термінова заява Укрзалізниці та подробиці
До перших і неспецифічних ознак захворювання відносять розвиток нездужання, слабкості, зниження апетиту та працездатності.
Температура тіла досягає субфебрильних значень. Тобто, незначних (37 – 37,9'C) та таких, які спостерігаються протягом тривалого часу (від кількох тижнів). Може відзначатися безперервно протягом доби або виникати у певні години.
Також симптоми інфекційно-алергічного міокардиту включають задишку, нездужання, серцебиття, біль у серці, помірний біль у суглобах.
Нагадаємо, після параду на Червоній площі 9 травня Лукашенко негайно залишив Росію. А ввечері на церемонії покладання вінків у Мінську на Площі Перемоги він не став говорити.
14 травня самопроголошений лідер Білорусі не взяв участі у святкуваннях Дня Державного прапора, герба та гімну Білорусі.
При цьому саме Лукашенко 2023 року заснував День Державного прапора, герба та гімну Білорусі.
Зазначимо, День герба та прапора відзначають у Білорусі щодругої неділі травня з 1998 року, але Лукашенко у квітні змінив назву свята, щоб «віддати шану всім трьом державним символам Білорусі».
Видання Zerkalo проаналізувало розклад та появу Лукашенка на публічних заходах і дійшло висновку, що така перерва є для нього «аномальною».
Останні новини України:
Окупанти вигадали нову підлість, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.
Також повідомлялося, що ЗСУ пішли на прорив під Бахмутом.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти потрапили до пастки, яку готували для ЗСУ.