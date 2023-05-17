Речь идет о статусе государство-террорист, пишет Politeka.net.
Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
Такой намек Блинкен сделал на слушаниях в бюджетном комитете Сената США, посвященных Китаю во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который настаивал на необходимости провозглашения рф государством-спонсором терроризма.
Кадры дискуссии уже появились в Сети.
"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия", – напомнил Грэм, добавив, что прошли месяцы, но этого так и не произошло.
«Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?" – поинтересовался Грэм.
На это Блинкен дал многозначительный ответ: «Никогда не говори «никогда».
Блинкен тажке подчеркнул, что в стратегических интересах США - ответственное управление отношениями с КНР, "чтобы способствовать безопасности и процветанию и находить решения проблем, которые затрагивают наших граждан и людей во всем мире".
Отметим, что Украина неоднократно призывала признать россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма, а вооруженные силы россии — террористической организацией.
Этот призыв касался прежде США, где на законодательном уровне закреплено понятие «государство-спонсор терроризма».
Ключевым ограничением для стран с этим статусом является запрет экспорта товаров двойного назначения. Но большее влияние будет иметь то, что на страны и лиц, торгующих с государствами-спонсорами терроризма также могут наложить санкции. Таким образом, этот статус делает страну изгоем на международной арене.
Именно Государственный департамент имеет полномочия определять такой статус.
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