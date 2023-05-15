У російських загарбників нові ганебні цілі, які вони намагатимуться реалізувати до вересня поточного року.

Про нові плани окупантів, як пише Politeka.net, повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти Запорізької області провалилися з фейковою «евакуацією», тож повернулись до старої теми, - заявива Федоров.

Мова йде про примусову папортизацію. За словами Федорова, окупанти встановили черговий дедлайн – «привити всім мешканцям ТОТ «любов до росії» до 1 вересня».

Тож росіяни відновили роботу міграційних служб навіть на тих прифронтових територіях, де ще вчора була евакуація. Крім того, ворог посилив фільтрацію на блок-постах між населеними пунктами.

«Виїзні бригади з оформлення роспаспортів працюють вже не тільки «на дому», а й у місцях тимчасово проживання мешканців, яких евакуювали до Бердянська», - додав Федоров.

За його словами, мета загарбників - встигнути до російських осінніх псевдовиборів залучити якомога більше людей до свого злочину і посіяти пропаганду про «захист громадян рфії».

«Віримо, що не встигнуть», - зазначив Федоров.

Додамо, тим часом в росії продовжується друга хвиля мобілізації. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«... Примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства рф. Поставлені результати не досягнуті. кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення. Тенденція незворотного характеру – будь-який хід путіна погіршує його позицію», - зазначив Данілов.

На росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства рф. Поставлені результати не досягнуті. кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 15, 2023

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Також повідомлялось, що лігво окупантів палає з самого ранку.

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