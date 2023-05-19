Эта атака, как пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА, была уже десятой за 19 дней мая. С интервалом между последними – меньше суток.

«Такова майская интенсивность «воздушного огня» врага по Киеву. Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице боражирующие боеприпасы «Shahed». Тактически это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками», - сообщили в КГВА.

Такой тактикой Кремль пытается истощить ПВО, а также психологически влиять на гражданское население.

«Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!», - подчеркнули в КМВА.

Добавим, воздушная тревога также звучала во многих регионах Украины. О мощном взрыве сообщали также во Львове.

Ранее в Воздушных силах подчеркнули, что враг чаще всего атакует Киев.

«Высшее военное руководство знает, где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев – нужно сосчитать. Киев атакуют чаще, а там, где бьют чаще, нужно больше защиты. Это понятно и очевидно должно быть всем", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, объясняя, почему столица защищена больше всего.

Сообщая об особенностях атаки в ночь на 18 мая, Игнат сообщил, что не было в этот раз применения баллистических ракет.

«Именно баллистики, которая была в прошлый раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летящие билитические траектории. В этот раз враг ограничился только крылатыми ракетами", – сообщал Игнат.

Напомним, что в ночь на 18 враг атаковал Киев из бомбардировщиков.

А в ночь на 16 мая Киев пережил атаку "Кинжалами".

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После очередной атаки украинцам показали, чем россияне пытались их убить.

Также сообщалось о ракетном ударе по Одессе.

Тем временем Путин начал мстить за свой позор с "Кинжалами".