Эта атака, как пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА, была уже десятой за 19 дней мая. С интервалом между последними – меньше суток.
«Такова майская интенсивность «воздушного огня» врага по Киеву. Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице боражирующие боеприпасы «Shahed». Тактически это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками», - сообщили в КГВА.
Такой тактикой Кремль пытается истощить ПВО, а также психологически влиять на гражданское население.
«Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!», - подчеркнули в КМВА.
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Добавим, воздушная тревога также звучала во многих регионах Украины. О мощном взрыве сообщали также во Львове.
Ранее в Воздушных силах подчеркнули, что враг чаще всего атакует Киев.
«Высшее военное руководство знает, где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев – нужно сосчитать. Киев атакуют чаще, а там, где бьют чаще, нужно больше защиты. Это понятно и очевидно должно быть всем", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, объясняя, почему столица защищена больше всего.
Сообщая об особенностях атаки в ночь на 18 мая, Игнат сообщил, что не было в этот раз применения баллистических ракет.
«Именно баллистики, которая была в прошлый раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летящие билитические траектории. В этот раз враг ограничился только крылатыми ракетами", – сообщал Игнат.
Напомним, что в ночь на 18 враг атаковал Киев из бомбардировщиков.
А в ночь на 16 мая Киев пережил атаку "Кинжалами".
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Также сообщалось о ракетном ударе по Одессе.
Тем временем Путин начал мстить за свой позор с "Кинжалами".