Российские захватчики производят зачистку в тех районах Бахмута, которые им удалось взять под контроль.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила заместитель Министра Обороны Украины Анна Маляр.

Маляр заверила, что со вчерашнего дня ситуация на Бахмутском направлении не изменилась. Бои продолжаются.

«Наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе «Самолёт», – сообщила Маляр.

Кроме того, продолжается борьба за господствующие высоты на флангах – севере и юге пригорода. Украинские Герои не дают врагу возможности закрепиться там.

Однако оккупанты стягивают дополнительные силы и средства.

«Оборона Бахмута выполняет свои военные задачи. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать впоследствии», - заверила представитель министерства обороны Украины.

Добавим, тем временем в Сети появились апокалиптические кадры из Бахмута. Города, который оккупанты продолжают уничтожать.

"Там уже не осталось ничего живого! Бедны наши ребята, которые там гибнут!",

«Береги Вас Боже, возвращайтесь живыми!»,

«Боже, сохрани наших защитников» , - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.

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