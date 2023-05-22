О страшном известии сообщили в Верховной Раде, пишет Politeka.net.
Богдан Ходаковский был членом сборной Киевской области, победителем и призером чемпионатов Украины по прыжкам с шестом.
Погиб спортсмен в Донецкой области 15 мая – на войне Ходаковский был снайпером.
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«Вечная память и искренние соболезнования семье!», «Царство небесное твоей души, мальчику»,
«Боль, ежедневная боль от потерь…» - комментируют украинцы ужасную новость.
Добавим, ранее стало известно, что российские захватчики унесли жизнь 34-летнего мастера спорта Украины по гребному слалому Олега Серого.
Украинский спортсмен погиб в боях под Бахмутом.
Олег был выпускником факультета физического воспитания и спорта Винницкого Государственного педагогического университета, неоднократно становился чемпионом и призером украинского первенства. Участвовал в чемпионатах Европы по гребному слалому. Также владел лыжами и работал горнолыжным спасателем.
После начала полномасштабной российской агрессии Олег Серый вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
У защитника остались жена и маленькая дочь.
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Также сообщалось, что большое горе пришло в семью телеведущей Аллы Мазур.
Кроме того, Politeka.net писала, что последствия новых "прилетов" ужасающие.