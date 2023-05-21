Украинская телеведущая Алла Мазур, работающая на канале 1+1, поделилась сердечным горем: ее племянник, 32-летний Александр Сирый, погиб во время военных действий. Знаменитость сообщила о потере на своей странице в Instagram, разместив фотографию Саши и выразив глубокую скорбь.

Алла Мазур отметила, что Александр не являлся профессиональным военным, а работал в сфере строительства. Однако, когда пришло время встать на защиту своей страны и взять в руки оружие, он без колебаний откликнулся на призыв и отправился служить в армию.

Саша, как его называли близкие, был высоким и красивым парнем, всегда готовым помочь другим. В тот трагический день под Червонопоповкой на Луганщине, несмотря на то, что ему уже предстояла ротация, он решил помочь своим товарищам, которым была нужна поддержка. "Ребятам нужна помощь", объяснял он своей сестре. Однако, он не вернулся из этой битвы живым, погиб защищая свою родину.

Мазур отметила, что Александр никогда не считал себя героем, но для своих близких он был именно таким. Он не только помогал своим собратьям из 2-го батальона 25-й бригады Вооруженных Сил Украины, но и охранял всю свою семью.

В своем посте Алла Мазур выразила глубокое почтение перед своей сестрой, которая воспитала достойного сына, настоящего отважного мужчину.

Она также выразила надежду на то, что русские убийцы, лишившие жизнь их военных, не останутся безнаказанными, и пожелала, чтобы кара Господня настигла всех тех, кто ответственен за гибель Александра и тысяч других солдат.

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