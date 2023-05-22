В ночь с 21 на 22 мая россия нанесла коварный ракетный удар, в результате которого погибли более 20 человек.

О горькой дате для полицейской семьи сообщили в Национальной полиции Украины, пишет Politeka.net.

«Год назад в ночь с 21 на 22 мая россия нанесла коварный ракетный удар по Запорожью. В ту ночь погибли 23 бойца Полка спецназначения «Сафари» НПУ из многих областей Украины Мужественные, сильные, отважные…

В начале полномасштабного вторжения они были среди первых добровольцев, пришедших в полк, чтобы защищать Украину. Среди погибших тогда – спецназовцы подразделений КОРД, РПОП», - сообщили в полиции.

Среди погибших были 19 бойцов КОРД из Винницкой, Черкасской, Ровенской, Закарпатской областей и четверо представителей полиции особого назначения - из Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областей.

"Элита Национальной полиции. Мужественные защитники Украины, спецназовцы, настоящие профессионалы своего дела, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашего государства в войне с российским агрессором», - вспоминают о трагедии в полку спецназначения «Сафари» НПУ.

Ранее сообщалось, что удары были по месту временной дислокации бойцов, остановившихся на ночлег.

"Ситуация была подло организована, сначала были выпущены три ракеты по месту расположения бойцов. Соответственно, съехались пожарные и начали тушить пожар, и сами бойцы тушили территорию, выводили и проверяли технику. А через два часа было запущено еще два кассетных снаряда, которые нанесли новые повреждения…» – рассказывал год назад о трагедии депутат Запорожского облсовета и волонтер Сергей Лышенко.

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