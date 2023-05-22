Російські загарбники проводять зачистку у тих районах Бахмута, які їм вдалося взяти під контроль.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила заступниця Міністра Оборони України Ганна Маляр.

Маляр запевнила, що з учорашнього дня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась. Бої тривають.

«Наші війська у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі «Літак», - повідомила Маляр.

Крім того, продовжується боротьба за панівні висоти на флангах - півночі і півдні передмістя. Українські Герої не дають ворогу можливості там закріпитись.

Однак окупанти стягують додаткові сили та засоби.

«Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом», - запевнила представниця міністерства оборони України.

Додамо, тим часом в Мережі з’явилися апокаліптичні кадри з Бахмута. Міста, яке окупанти продовжують знищувати.

«Там вже не залишилося нічого живого! Бідні наші хлопці, які там гинуть!»,

«Бережи Вас Боже, повертайтесь живими!»,

«Боже, збережи наших захисників», - коментують страшні кадри користувачі соцмереж.

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