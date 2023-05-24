Украинская певица Камалия удивила непривычным внешним видом, смутив украинцев. В новом видео, представленном в социальной сети Инстаграм, Камалия появилась без яркого макияжа и фильтров.
Ролик артистка записала специально для поздравления коллеги и товарища, Олега Скрыпки, чтобы поздравить его с днем рождения. Однако сами поклонники не оценили внешни вид звезды - они ее попросту не узнали.
Многие в шутку написали, что Камалия перестаралась с празднованием еще своего дня рождения. Другие же пошутили про пчел:
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«😮это Камалия, что с ней произошло, что с лицом; Что с ней? Пчелы по дороге пристали?; Это кто такая?; Это что с ней???; Больше ничего с лицом не делайте! Пожалуйста!
Напугала 😮; Пусть мечты сбываются; поздравляю Олега и сочувствую Камалии, хорошо погуляла; видно после праздника отдыхаете; Поздравляю Олега от всей души».
До этого Камалия похвалилась, как смогла ощутить радость от долгожданной встречи со своими дочерьми-близнецами, Арабеллой и Мирабеллой. В настоящее время дочери Камалии продолжают учебу в Великобритании.
"Наконец-то вместе! Нет ничего более ценного, чем быть рядом со своими дорогими дочерьми", - написала певица в подписи к фотографии, отражая свои глубокие чувства и радость от воссоединения с семьей.
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