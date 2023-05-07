Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, недавно объявила, что они с мужем решили расстаться после 20 лет брака, но продолжала публиковать общие фото, намекая, что им удалось сохранить отличные отношения.
В браке с британо-пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром певица была с 2003 года и благодаря его состоянию получила статус самой богатой певицы Украины. После полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину и не могла часто видеться с семьей.
В этот раз на своей странице в Instagram Камалия рассказала, где сейчас Захур и дети и почему она не может быть вместе с ними.
"Как же я соскучилась по моим девочкам❤️ А сегодня они с Захуром едут на три дня в Бельгию, чтобы покататься на моем любимом коне Gangham Style🏇 А мама, к сожалению, очень занята в Украине, поэтому на этот раз не смогла присоединиться(( Но все же мы обязательно встретимся и покатаемся всей семьей уже в конце мая, когда у Арабеллы и Мирабеллы будут небольшие каникулы", — пишет певица.
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Поклонники в комментарии поддержали артистку и засыпали ее дочерей комплиментами.
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.