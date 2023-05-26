Российские захватчики продолжают цинично и без разбора бить по жилым домам и кварталам.

Как сообщает Politeka.net, минувшей ночью под огнем оккупантов также была Константиновка.

Местные сообщают, что произошло прямое попадание в жилую многоэтажку.

«Сильные разрушения получили несколько квартир. У многих вылетели окна. Так же пострадали припаркованные во дворе машины», - сообщают в местном паблике «Типичная Константиновка».

На опубликованных с места удар кадрах видно, что в жилом доме образовалась дыра, окна вылетали вместе с рамами.

В свою очередь в Воздушных силах сообщили подробности масштабной атаки с боку россиян минувшей ночью.

Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22.00 и продолжалась до 5.00 26 мая.

«На этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и Сил обороны Украины», - сообщили защитники ураинского неба.

Всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон.

Сбить удалось 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 ударных дрона «Shahed-136/131», 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

«Отмечено попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях», - говорится в сообщении.

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Позже стало известно, что минувшей ночью россияне атаковали Украину не только ракетами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина получила оружие, которое обрушит фронт рф.