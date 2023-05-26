Как сообщает Politeka.net, минувшей ночью под огнем оккупантов также была Константиновка.
Местные сообщают, что произошло прямое попадание в жилую многоэтажку.
«Сильные разрушения получили несколько квартир. У многих вылетели окна. Так же пострадали припаркованные во дворе машины», - сообщают в местном паблике «Типичная Константиновка».
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Новые ракетные удары по Киеву, россияне атаковали с бомбардировщиков: что известно о последствиях
Мощная стихия обрушилась на Украину, дворы усыпаны градом: "Сегодня лучше остаться дома"
"Дышать нечем, гниют трупы": выжившие жители Бахмута рассказывают об аде в городе
Оккупанты сбросили авиабомбу на детсад и ударили по авто с семьей: пытались эвакуироваться
На опубликованных с места удар кадрах видно, что в жилом доме образовалась дыра, окна вылетали вместе с рамами.
В свою очередь в Воздушных силах сообщили подробности масштабной атаки с боку россиян минувшей ночью.
Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22.00 и продолжалась до 5.00 26 мая.
«На этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и Сил обороны Украины», - сообщили защитники ураинского неба.
Всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон.
Сбить удалось 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 ударных дрона «Shahed-136/131», 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".
«Отмечено попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях», - говорится в сообщении.
Последние новости Украины:
Оккупанты ударили по Киеву ракетами.
Позже стало известно, что минувшей ночью россияне атаковали Украину не только ракетами.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украина получила оружие, которое обрушит фронт рф.