Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ВСУ, вночі російські загарбники завдали ракетного та авіаційного ударів "шахедами" по Україні.

«Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів», - повідомили в Генштабі.

Одна з ракет влучила у дамбу в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього удару є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

«Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" - усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - додали в Генштабі.

Крім того, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Авіація Сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління окупантів, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Тим часом у КМВА уточнили, що в результаті падіння уламків в Оболонському районі Києва зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань.

"Окремі фрагменти впали прямо на територію ТРЦ. Попередньо постраждалих немає", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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