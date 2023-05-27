Звезда 1+1 Алла Мазур показала, как путешествовала в обычном вагоне поезда. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где активно ведет блог.

"Впечатления от путешествия. Возвращаясь поездом из Хмельницкого, рассматривая нашу весеннюю красоту за окном", - написала звезда 1+1 Алла Мазур.

"У древнем чешском вагоне, которому уже черт знает сколько лет - а он работает и сейчас. Помню их еще со студенческих времен. Ездила в таких из Киева к родителям в Хмельницкую область", - продолжила звезда 1+1 Алла Мазур.

"И по сей день люблю и ценю эти вагоны за вот эти вот широкие сидения. Где когда-то мы удобно помещались даже вдвоем с маленьким сыном", - добавила звезда 1+1 Алла Мазур.

"Рамы на зеркалах тоже набили, как могли: по-хозяйски, просто из деревянных планок", - продолжила звезда 1+1 Алла Мазур.

"И просто прорыв на железной дороге после ковидных времен: уже не бумажные, а настоящие стаканы в металлических подстаканниках", - отметила звезда 1+1 Алла Мазур.

"Украинская железная дорога, которая спасла миллионы беженцев - работает, держиться. И проводницы тоже трогательно держат марку в светлых рубашках", - подытожила знаменитость.

Напомним, Алла Мазур рассказала о семейной трагедии

А еще Politeka сообщала, что бросился выручать побратимов, но с боя не вернулся: вся Украина оплакивает Героя

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Алла Мазур потеряла на передовой близкого человека



