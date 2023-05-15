В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур с "1+1" рассказала, что в очереди в магазине услышала разговор двух девушек, обсуждавших, что стесняются подойти поблагодарить военных, думая: "А может, он на своей волне? Что он подумает? А вдруг ему это не надо?".

"И если бы не услышала случайно сам этот разговор – не поверила, что это действительно бывает проблемой. Подойти к нашему защитнику или защитнице в военной форме на улице – и поблагодарить. Однострой и выражение глаз, как правило, говорят: эти люди видели то, что нам и представить сложно. Обстрелы, кровь, гибель собратьев, сестер…", — пишет звезда "1+1" Алла Мазур.

По мнению ведущей, простое слово «спасибо» нашим героям и героиням очень нужно.

"Оно связывает нас невидимой теплой ниточкой. Оно напоминает, насколько мы зависимы друг от друга. Наши друзья, наши родные, наши знакомые, кому пришлось стать настоящими великанами - и мы, кто молится за них здесь, в тылу. И не стоит стесняться. Не обязательно искать какие-то особые слова, чтобы поддержать их. Простое «спасибо», сказанное на улице незнакомцу в пикселе - может стать не менее важной помощью ему, чем наши донаты и сборы на дроны. Потому что лечит душу", - подчеркнула Алла Мазур с "1+1".

Поэтому Алла Мазур объявила, что в ТСН-тиждень запустили новый проект — заканчивать каждый выпуск благодарностью нашим защитникам.

Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.