Известный музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка после выступления в Каннах обратился к украинцам с отличными новостями.

В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка рассказал о своем выступлении на Каннском кинофестивале и объявил о возвращении фестиваля "Країна мрій".

"За 15 месяцев уже стало слышно-видно, ясно понятно, какую силу – способность имеет глубинная Украинская Культура. Мощь и красота нашей песни объединяет украинцев от Бахмута до Торонто, от окопов до стадионов, вдохновляет и побеждает. Как никогда чувствуется необходимость держать уровень и вдохновение делать каждый свое дело!", - подчеркнул Олег Скрипка.

Музыкант с коллективом «Олег Скрипка и Пинки Бенд» не только выступили на Каннском кинофестивале, но и угостили гостей украинским авторским вином «Країна Мрій», собрав в течение мероприятия более 100 тысяч евро.

"Перед сценой в вышиванках - украинцы и французы, японцы и американцы, Жан-Клод Ван Дамм, Шон Пенн и куча звездных знакомых лиц. Пели вместе и всех пригласили в гости в Украину, поддержать нас и встать рядом, особенно в этот тяжелый и напряженный момент, когда решается судьба не только нас украинцев, но и всего цивилизованного сообщества", - добавил Олег Скрипка.

И сегодня, несмотря на войну и все обстоятельства, связанные с ней, Олег Скрипка и его команда решили восстановить этнофестиваль «Країна Мрій». Он состоится 7, 8 и 9 июля в Киеве.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.