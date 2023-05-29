Ночью российские войска ударили по объектам в Хмельницкой области.

Один из них, как пишет Politeka.net со ссылкой на Хмельницкую ОГА, военный.

«На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Выведены из строя 5 летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее стало известно, что минувшей ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего оккупанты выпустили около 35 ударных дронов.

Украинским защитникам удалось уничтожить 67 воздушных целей.

Также сообщалось о последствиях атаки.

Позднее также выяснилось, что из-за падения обломков шахеда загорелась фура на трассе Киев-Чоп, близ села Мила.

К счастью, никто не пострадал.

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Также сообщалось, что оккупантам дали по зубам сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала о страшных взрывах в Киеве – враг атаковал дронами и ракетами одновременно.