Один из них, как пишет Politeka.net со ссылкой на Хмельницкую ОГА, военный.
«На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.
Выведены из строя 5 летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее стало известно, что минувшей ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.
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Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.
С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего оккупанты выпустили около 35 ударных дронов.
Украинским защитникам удалось уничтожить 67 воздушных целей.
Также сообщалось о последствиях атаки.
Позднее также выяснилось, что из-за падения обломков шахеда загорелась фура на трассе Киев-Чоп, близ села Мила.
К счастью, никто не пострадал.
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Также сообщалось, что оккупантам дали по зубам сразу на нескольких направлениях.
Кроме того, Politeka.net писала о страшных взрывах в Киеве – враг атаковал дронами и ракетами одновременно.