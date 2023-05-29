Нет ни одного дня, чтобы в этом городе не раздавались взрывы от авиаракетных ударов.

Авдеевку называют вторым Бахмутом и сейчас тактика россиян остается неизменной – оккупанты стирают город с лица земли, пишет Politeka.net.

Так, только за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по жилому сектору Авдеевки 16 ударов. Из них шесть – авиационные, сообщает полиция Донбасса.

По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, тактика россиян остается неизменной – они просто разрушают город.

«Нет у нас ни дня, чтобы по городу не происходило авиарактных ударов. Каждый день минимально 4, маскимально было 20 авиаракетных ударов по городу в сутки. В среднем – шесть-восемь каждый день», - рассказал Барабаш.

В результате атак люди, гражданские, остающиеся в городе, умирают под завалами своих домов.

«К сожалению, есть люди, которые остаются под завалами многоэтажных домов, мы не можем разобрать эти завалы, потому что в городе отсутствует спастехника и невозможно ее в город завезти, потому что до 20 километров дороги в город постоянно под обстрелами», - сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации.

Последние новости Украины:

ВСУ взорвали огромное логово окупантов.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали Украину огромным количеством ракет.

Пожары после новой атаки пылают до сих пор.