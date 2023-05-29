Авдеевку называют вторым Бахмутом и сейчас тактика россиян остается неизменной – оккупанты стирают город с лица земли, пишет Politeka.net.
Так, только за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по жилому сектору Авдеевки 16 ударов. Из них шесть – авиационные, сообщает полиция Донбасса.
По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, тактика россиян остается неизменной – они просто разрушают город.
«Нет у нас ни дня, чтобы по городу не происходило авиарактных ударов. Каждый день минимально 4, маскимально было 20 авиаракетных ударов по городу в сутки. В среднем – шесть-восемь каждый день», - рассказал Барабаш.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Киев усеян обломками ракет, люди прячутся в метро: чем в этот раз россияне бомбят столицу
"Стыд": Влад Яма из "Танці зі зірками" выставил напоказ свои роскошные развлечения в США
Огненная яма и руины вместо домов: россияне выпустили по Украине почти 40 ракет
Украина освободит Крым без боя, эксперт рассказал, что изменилось: "Без единого выстрела..."
В результате атак люди, гражданские, остающиеся в городе, умирают под завалами своих домов.
«К сожалению, есть люди, которые остаются под завалами многоэтажных домов, мы не можем разобрать эти завалы, потому что в городе отсутствует спастехника и невозможно ее в город завезти, потому что до 20 километров дороги в город постоянно под обстрелами», - сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации.
Последние новости Украины:
ВСУ взорвали огромное логово окупантов.
Также сообщалось, что оккупанты атаковали Украину огромным количеством ракет.