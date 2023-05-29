О последствиях жестокой атаки сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет Politeka.net.

По его словам, россияне ударили ракетами по пгт Ковшаровка Купянского района.

«Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок», – рассказал Синегубов.

В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

Также под огнем оказалось село Глушковка Купянского района. В результате атаки осколочные ранения получила 60-летняя женщина

«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», – добавил Синегубов, опубликовав также кадры с места атаки.

Добавим, что также стало известно о новом ударе по Днепропетровщине:

Так, враг ударил по Покровской общине Синельниковского района.

"Есть погибшая. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок", - говорится в сообщении Днепропетровской ОГА.

В результате атаки разрушен частный дом.

Напомним, что днем ​​29 мая россияне снова атаковали Киев ракетами.

Спикер Воздушных сил заявил, что россияне ударили по столице баллистическими ракетами. Предварительно из наземных установок «Искандер».

ПВО удалось уничтожить все цели, обломки ракет упали в разных районах столицы.

Кроме того, в Киевской области повреждено хозяйственное сооружение — там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

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