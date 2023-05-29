О последствиях жестокой атаки сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет Politeka.net.
По его словам, россияне ударили ракетами по пгт Ковшаровка Купянского района.
«Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок», – рассказал Синегубов.
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В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.
Также под огнем оказалось село Глушковка Купянского района. В результате атаки осколочные ранения получила 60-летняя женщина
«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», – добавил Синегубов, опубликовав также кадры с места атаки.
Добавим, что также стало известно о новом ударе по Днепропетровщине:
Так, враг ударил по Покровской общине Синельниковского района.
"Есть погибшая. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок", - говорится в сообщении Днепропетровской ОГА.
В результате атаки разрушен частный дом.
Напомним, что днем 29 мая россияне снова атаковали Киев ракетами.
Спикер Воздушных сил заявил, что россияне ударили по столице баллистическими ракетами. Предварительно из наземных установок «Искандер».
ПВО удалось уничтожить все цели, обломки ракет упали в разных районах столицы.
Кроме того, в Киевской области повреждено хозяйственное сооружение — там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
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