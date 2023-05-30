Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, за минувшие сутки боевых столкновений не было вовсе, а враг продолжает ротационные меры.

Так, из «Бахмута» отводят «вагнеровцев», а вместо них заходят подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделениями.

«Этот отвод удручающе действует на тех, кто заходит на их место. Потому что они сами тоже уже много участвовали в боях. Это второй-третий состав этих бригад, которые заходят», – сказал Череватый в эфире телемарафона.

Оккупанты, которых заводят теперь в «Бахмуте», видят, в каком состоянии выходят выжившие в боях.

«По перехвату видим, что это у них восхищение не вызывает. Плюс вдогонку мы им насыпаем щедро. В результате за сутки было 80 окупантов уничтожено, 119 ранено», – добавил Череватый.

Череватый уверен, что главарь «вагнеровцев» Пригожин убегает из Бахмута, потому что пытается сохранить остатки своей группировки, а его громкие заявления прикрывают "латентную капитуляцию".

По его словам, «Вагнер» уходит из Бахмута, потому что имеет проблемы с личным составом, а не с нехваткой снарядов.

Также Череватый высказался по поводу подразделений "Шторм Z".

"Недавно более 50 этих "Шторм Z" сбежали, и их вылавливали всеми возможными силами. Больше месяца наблюдаем эти подразделения. Они не являют собой какую-то мощную военную силу", - рассказал спикер Восточной группировки, отметив, что это, по сути, реплика "Вагнера", но менее удачная, потому что очень быстро формировали эти подразделения.

Добавим, что новый российский ЧВК традиционно состоит из заключенных. В Украине их направляют в регулярные подразделения войск РФ.

«"Применяют преимущественно для так называемых "мясных штурмов". То есть задача именно этих "военнослужащих", если так можно о них сказать – максимально приблизиться к Силам обороны и "закопаться" хотя бы на штык лопаты. Потом они ликвидируются, на них место приходят следующие", - рассказывал о «Штурме Z» военный ВСУ, который воюет на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко

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