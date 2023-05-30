Як повідомляють місцеві паблики, кілька вибухів пролунало у підмосковному Осташовому – там спалахнув спиртзавод, пише Politeka.net.
Площа пожежі вже 1000 кв. м., їй надано підвищений ранг складності.
Користувачі Twitter, коментуючи нове вогняне НП у Росії жартують, що це справді трагедія, адже саме спирт є основою знаменитої настоянки з плодів глоду.
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«Це вже й справді загроза нацбезпеці»,
«Траур мають оголосити - спиртзавод чомусь вибухнув, мабуть, курили в недозволеному місці»,
«Це взагалі удар нижче пояса»,
«У де трагедія» , - потішаються користувачі соцмереж.
Нагадаємо, вранці 30 травня Москву та Підмосков'я атакували безпілотники.
«Росіяни мають звикнути, що війна зачіпає обидві сторони. Це не побиття якоїсь однієї сторони. І в них зараз розпочинається нове життя. Зараз до Москви потрапило три-чотири безпілотники. Завтра їх буде 50. Тож нехай звикають. Війна є війна», - прокоментував атаку експерт з авіації Валерій Романенко.
Тим часом від чергової страшної атаки з боку росіян оговтується Київ.
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