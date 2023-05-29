Немає жодного дня, щоб у цьому місті не лунали вибухи від авіаракетних ударів.

Авдіївку називають другим Бахмутом і наразі тактика росіян залишаєтсья незмінною – окупанти стирають місто з лиця землі, пише Politeka.net.

Так, лише минулої доби російські загарбники завдали по житловому сектору Авдіївки 16 ударів. З них шість – авіаційні, повідомляє поліція Донеччини.

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, тактика росіян залишається незмінною - вони просто руйнують місто.

«Нема в нас жодного дня, щоб по місту не відбувалось авіарактених ударів. Кожного дня мінімально 4, маскимально було 20 авіаракетних ударів по місту за добу. В середньому – шість-вісім кожного дня», - розповів Барабаш.

Внаслідок атак люди, цивільні, які залишаються в місті, вмирають під завалами своїх будинків.

«На жаль, є люди, які залишаються під завалами багатоповерхових будинків, ми не можемо розібрати ці завали, бо в місті відсутня спастехніка і неможливо її в место завезти, бо до 20 кілометрів дороги до міста постійно під обстрілами», - повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації.

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