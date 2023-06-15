Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте поделился аппетитным рецептом рубленных концерт которые получаются сочными, нежными, но при этом хрустящими.
В своем рецепте Евгений Клопотенко предлагает сделать куриные котлеты, но необычные из фарша, а рубленные – из мелко нарезанного куриного филе. По словам повара, текстура котлет получится бревенчатой, что делает их более сочными. Евгений Клопотенко отметил, что такие котлеты идеально подавать с картофельным пюре, гречкой, макаронами или салатом из овощей. Они хранят свою корочку даже если остынут.
Для приготовления понадобятся:
500 г куриного филе
1 яйцо
1 лук
50 г муки
1 ст. л. сметаны 21%
150 г панировочных сухарей
3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки
соль и перец по вкусу
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Шаги для приготовления:
Начните с очистки куриного филе от пленок и жировых прослоек. Сначала порежьте 500 гр мяса на брусочки, а затем на мелкие кубики. После этого еще раз хорошо измельчите ножом. Переложите рубленное филе в глубокую тарелку или миску.
Вбейте одно яйцо в филе, добавьте 1 ст. л. сметаны 21% и натрите на крупной терке в филе одну луковицу, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо размешайте и отбейте мясную смесь руками. Добавляйте 50 г муки порциями и хорошо вымешивайте ложкой.
Разогрейте сковороду из 3-4 ст. л. подсолнечного масла. Сформируйте одинаковые котлеты толщиной 1-1,5 см. В глубокую тарелку всыпьте 150 г панировочных сухарей, запанируйте каждую котлету. Жарьте котлетки до румяности с каждой стороны на среднем огне. Крышкой не накрывайте, потому что верхний слой из хрустящего превратится в мягкий.
Приятного аппетита!
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