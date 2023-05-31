Так, согласо сообщениям в местных пабликах, в Краснодарском крае взрыв прогремел на Афипском НПЗ.
Местные власти сообщили об атаке дронов.
По словам местных жителей, мощный взрыв был слышен за несколько километров.
В результате загорелась одна из установок по перегонке мазута. Проектная мощность по переработке нефти НПЗ составляет 6,25 млн тонн в год. Производит дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу.
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Также минувшей ночью пожары вспыхнули в Шебекино Белгородской области. В центре населенного пункта горели автомобили, в зданиях выбило стекла. Губернатор белгородской области рф Гладков сообщил, что это последствия обстрела.
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