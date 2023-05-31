Масштабное возгорание произошло в Сумской области в результате вражеского удара.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, масштабное возгорание в жилом секторе произошло в одном из населенных пунктов Шосткинского района.

Огонь охватил хозяйственные постройки.

"Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные здания", - рассказали в ГСЧС о последствиях атаки 30 мая.

К счастью, очаги возгорания удалось локализовать. Таким образом спасатели предотвратили распространение огня на другие жилые дома и сооружения и ликвидировали пожары.

Вечером 30 мая в Сумской ОВА сообщали, что в течение дня россияне совершили 9 обстрелов. Было зафиксировано 55 взрывов.

Добавим, что постоянно под угрозой обстрела живут жители пограничного села Кондратовка, в нескольких километрах от России.

Почти каждый день сюда прилетают вражеские снаряды или слышны звуки взрывов.

"Для нас самое страшное, когда стреляют, летит к нам, мы слышим все эти звуки, свист, то мы все прячемся", - рассказывают местные жители.

По их словам, нет такого дня, чтобы не бегали по погребам.

Тем временем стало известно, что россияне совершили очередной обстрел Днепропетровщины.

Так, утром взрыв прогремел в Межирицкой общине Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие.

Легкое ранение получил 8-летний мальчик.

"А вчера поздно вечером российская армия целила по Никопольскому району. На Марганецкую общину агрессор сбросил снаряды с БпЛА. Люди невредимы", - добавил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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