Россияне могут готовить новый массированный удар по Украине, пишет Politeka.net.

И использовать для этого не только ракеты.

Так, по словам пресс-секретаря ОК «Юг» Натальи Гуменюк, враг долгое время не использовал ракеты морского базирования, а потому может готовить комбинированную атаку с использованием «Калибров» и дронов-камикадзе.

Из двух подводных лодок и одной надводной россияне могут выпустить 16 ракет. Гуменюк в эфире телерамафона также подчеркнула, что пуски с подводных ракетоносителей несколько сложнее обнаружить и предупредила, что "враг может готовить коварную атаку с помощью смешанных типов боеприпасов" - дронов и ракет.

Добавим, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БпЛА "Shahed".

Почти все дроны удалось уничтожить. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

«В целом, за прошедшие сутки противник нанес 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня», - сообщили в Генштабе.

Напомним, что в результате масштабной атаки дронов в Киеве погибла молодая женщина.

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