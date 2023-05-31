В деле расстрела авто, в которых находились пять взрослых и двое детей, появились новые подробности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицейских , одному из преступников уже сообщено о подозрении.

Трагедия произошла 5 марта 2022-го года. В тот день два гражданских автомобиля, в которых было 5 взрослых и 2 малолетних детей, пытались эвакуироваться из Бучи.

Увидев российскую военную технику, водители обоих автомобилей припарковались на обочине. В это время вражеские войска открыли огонь на поражение. Захватчики видели, что в авто находятся гражданские, но это их не остановило.

В результате в одной машине погибла женщина и двое детей, мужчина был тяжело ранен. Во втором автомобиле погиб мужчина, а его жена и еще одна женщина получили ранения.

В настоящее время установлено, что огонь по автомобилям открыли военнослужащие российской федерации.

Расстрел жителей Бучи вели колонны 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил россии.

«Колонна состояла из боевых машин десанта, около 40 машин такого типа. На этих боевых машинах установлена ​​30-миллиметровая пушка. Именно из этого вооружения велся огонь по гражданским автомобилям», - говорят в полиции.

Выживший после обстрела мужчина вспоминает тот страшный миг: «Я помню, что начался обстрел, загорелась моя машина, пуля попала в район аккумулятора и там начался пожар. Я посмотрел назад – и видел уже мертвую жену и мертвых детей. Понимал, что я ранен, что нога держится на моих джинсах».

Тела детей и жены Александра еще долгое время пролежали в сгоревшем автомобиле. Сам он находился в больнице – ему ампутировали часть ноги.

Александр и его семья – переселенцы из Донецка. В 2014 году они были вынуждены покинуть родной город именно из-за российской оккупации.

13 апреля 2022 года младшему сыну Александра должно было исполниться 5 лет, второго июля старшему должно было быть 10. Жене Александра Рите 27 марта того года было бы 35.

Полицейские установили личности командира БМД, оператора – наводчика, механика-водителя боевой машины и двух членов десанта, расстрелявших автомобили.

Оператору-наводчику уже сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).

По официальным данным, в результате войны, которую развязал Путин, погибли по меньшей мере 483 ребенка.

"Россия убила этих детей. Еще почти тысячу детей Россия искалечила и об этом нельзя сказать, что "они получили повреждения в результате боевых действий", - заявил Президент Володоимир Зеленский во время пресс-конференции "UA. Война. Недопетая колыбельная".

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